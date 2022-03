Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat afectacions per la jornada de vaga d’aquest dimarts, dia 8 de març, als equipaments turístics que gestiona com ara l’estació d’esquí de La Molina. Ferrocarrils ha remarcat que «a les explotacions turístiques gestionades per FGC pot haver-hi afectacions eventuals en la prestació dels serveis i obertura de les instal·lacions», i ha instat els usuaris a informar-se el mateix dia abans de desplaçar-se.