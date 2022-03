Un dels edificis més grans de la Cerdanya que durant molts anys ha estat assenyalat com un dels elements distorsionadors del paisatge té les hores comptades. El complex mèdic conegut com a Perla Cerdana, a Osseja, es començarà a enderrocar en els pròxims mesos. L’edifici de deu plantes és clarament identificable des de Puigcerdà i altres punts de la Baixa Cerdanya.

Els responsables de l’establiment sanitari de l’estat, el Departament dels Pirineus Orientals, la regió d’Occitània i l’Associació Laica per l’Educació, la Formació, la Prevenció i l’Autonomia (Alefpa) han anunciat per als pròxims mesos la desconstrucció de l’edifici mitjançant un procés de desmuntatge gradual. La raó d’aquesta demolició és l’evolució dels tractaments mèdics per als quals va ser creat el complex sanitari i la creació de nous pols pediàtrics en altres punts de la Cerdanya. Aquest procés s’ha d’iniciar en la seva part central durant l’any que ve.

La Perla Cerdana es va idear a principis dels anys 50 del segle passat com un sanatori per al tractament de la tuberculosi. L’edifici es va acabar l’any 1966 i tres anys després l’equipament va obrir amb una capacitat de 304 llits sanitaris, tal com recull una anàlisi històrica de madeinperpignan, i una especialització en afectacions respiratòries, diabetis i hemofílies. Durant la dècada dels noranta, l’hospital es reconverteix en gran part en un equipament per a prestacions medicosocials. Des de llavors, les autoritats sanitàries van tancant algunes de les plantes. En l’última dècada, l’obertura d’altres centres formant part del Pol Pediàtric en altres municipis de la vall ha posat en qüestió l’existència del gran edifici d’Osseja, fins al punt que la creació, en els pròxims dos anys, de dos nous centres sanitaris per a infants i joves a l’Alta Cerdanya faran ja inútils les actuals instal·lacions de la Perla Cerdana. Amb tot, els responsables del nou projecte han previst la conservació d’una part del complex per a l’oferiment de serveis d’esport sanitari i la piscina tant per a tractaments mèdics com per a la ciutadania de l’Alta Cerdanya, amb els pobles d’Osseja, Palau i la Guingueta d’Ix com a principals beneficiats.

Tant la demolició de l’edifici emblemàtic d’Osseja com el progressiu descens dels serveis mèdics que s’hi han prestat els últims anys ha generat en les últimes dècades grans debats a l’Alta Cerdanya tant des de l’àmbit mediambiental com laboral.