Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) han signat un conveni a partir del qual la Molina passa a ser instal·lació esportiva per als estudiants d’INEF de la Seu d’Urgell. Amb el nou acord, els alumnes d’INEFC aniran a les pistes d’Alp per fer-hi activitats de formació i pràctiques en esports i activitats relacionades amb els espais de muntanya, segons ha informat Ferrocarrils. Les dues institucions també preparen nous acords en el camp de la investigació, recerca i innovació amb l’objectiu de garantir una formació de qualitat.

L’acord l’han signat la presidenta de Ferrocarrils, Marta Subirà, i el director de l’INEFC, Eduard Inglés, i fixa les bases perquè els alumnes d’aquest grau puguin desplaçar-se a la Molina a posar en pràctica els coneixements adquirits a l’aula. Per un altre costat, l’alumnat del centre educatiu matriculat a les assignatures de l’àmbit dels esports de neu en qualsevol dels tres centres que disposa l’INEFC tindrà accés a l’estació de muntanya amb una tarifa especial bonificada per facilitar el seu accés i pràctica esportiva, segons ha informat Ferrocarrils. Així, segons el conveni, la Molina també podrà oferir la utilització dels estadis de competició i tallers de formació en l’àmbit de la gestió i explotació de l’estació de muntanya tant per als estudiants com per al professorat de l’INEFC.

La presidenta de Ferrocarrils ha constatat que «és un dia important per a l’àrea de Turisme de Ferrocarrils. Aquest conveni posa les instal·lacions de la Molina a disposició dels estudiants d’esports de neu perquè puguin aprendre l’activitat que s’hi desenvolupa i descobrir el seu entorn natural. A Ferrocarrils valorem molt que aquesta sensibilització i aprenentatge es puguin fer en col·laboració amb l’INEFC».

Eduard Inglés ha expressat el seu agraïment, i ha manifestat que la signatura «és un pas més per seguir teixint aquesta xarxa d’equipaments i col·laboracions, avui amb les estacions de neu, un element essencial per a la formació en activitats en el medi natural amb la qual s’especialitza l’INEFC Pirineus».