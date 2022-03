Els Premis Literaris Homilies d’Organyà han obert la convocatòria per la presentació d’originals. El termini finalitzarà eldia dos de maig. L’acte de lliurament de premis es farà el dia tres de setembre en el marc de la 26a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, segons ha informat el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Amb aquests premis, «la vila de les Homilies reafirma el seu compromís amb la llengua i la literatura catalana», segons ha remarcat l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà. El guardó de major dotació econòmica és el Pirineu de narració literària, dotat per l’Ajuntament d’Organyà amb 2.200 euros per al primer i 1.100 per al finalista. Els relats són de temàtica lliure, si bé el jurat tindrà en especial consideració els que tinguin relació amb el Pirineu. L’extensió mínima dels treballs és de 20.000 caràcters, espais inclosos, i la mínima, de 40.000, tal com han remarcat els organitzadors del concurs.