La Cerdanya compta amb una nou itinerari turístic i cultural centrat en aquesta ocasió en les vivències que han tingut històricament de la vall les padrines i dones de la seva rutina diària. La ruta, sota la denominació «En veu de dona», permet els visitants prendre consciència de les tasques tradicionals de les dones a la Cerdanya, com ara al món ramader, evidenciant el seu rol en l’estructura social.

El nou itinerari és «una ruta de la memòria de les dones del món rural», que s’ha impulsat des del Consell Comarcal de la Cerdanya amb la col·laboració dels ajuntaments i Entitats Descentralitzades, segons han explicat els seus responsables del Consell Comarcal. En la gestació del projecte, els ajuntaments van designar les seves representats per la seva significació en cada poble i posteriorment van ser entrevistades i enregistrades explicant les seves vivències. Ara s’ha elaborat una silueta en negre de cada dona entrevistada i s’ha instal·lat com un plafó informatiu als respectius pobles. Al plafó hi ha un codi QR, que permetrà, a través del telèfon mòbil, escoltar i visualitzar cada una de les entrevistes, les quals també es podran veure a la web del Consell Comarcal de la Cerdanya i a la web de Turisme Cerdanya. En total hi han participat 24 dones que donen una visió àmplia de la realitat cerdana de l’últim segle a partir de la seva perspectiva. Entre les protagonistes hi ha ramaderes, empresàries turístiques i altres dones amb dedicacions diverses que ofereixen una radiografia representativa de la societat local.

Des del Consell Comarcal han remacat que «només tenim paraules d’agraïment per les dones que han participat així com per les seves famílies, per la seva paciència i la seva generositat al llarg de les entrevistes i per l’espera del procés del projecte». El projecte «En veu de dona» compta amb el suport de l’Institut Català de les Dones, de l’Àrea d’Igualtat de la Diputació de Lleida, de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, de la Diputació de Girona i del Departament de Treball, Afers Socials i Família.