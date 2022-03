Seguint la moda de nous i renovats miradors del paisatge al Pirineu, l’Ajuntament de Llívia ha habilitat dues noves balconades que permeten els visitants i caminants en general contemplar el terme de l’enclavament i el seu entorn dins l’Alta Cerdanya. Els dos nous miradors formen part del projecte de recuperació i senyalització dels camins i les pistes del municipi que ha previst una inversió de 35.000 euros en dos anys i dues fases d’execució.

En la primera fase del projecte, en la qual el consistori s’ha centrat en la millora d’una dotzena de camins, s’hi ha inclòs la creació dels dos nous miradors perquè donen un valor afegit a les rutes recuperades. Es tracta de dos punts d’observació al bosquet de Cereja, al turó de Cereja i a la Roca Canal, que donen una visió global del nucli urbà, del Castell de Llívia i unes vistes generals de la comarca. Alhora, s’ha afegit una passarel·la al salt d'aigua de la ribera de Targasona, al camí de les Fonts. Segons ha informat l’Ajuntament de Llívia, en aquesta fase s’està actuant als següents camins: camí de Targasona, volta al turó del Castell pel riu d’Estaüja, enllaç del camí de Sant Jaume i el de Vilanova de les Escaldes, camí de Vilanova de les Escaldes, camí de Cereja a Vilanova de les Escaldes, carretera de Cereja, camí del Tudó, variant del camí del Tudó, camí de Cereja a Targasona, sender del Pla de la Portella, camí del barranc del Ferro i la variant del camí de Targasona.

L’arranjament de camins i instal·lació de nous miradors també inclourà la indicació del patrimoni. Així, per exemple, l’equip de govern té previst senyalitzar les es cabanes de pastor que hi ha en els recorreguts d’aquests senders, i també de les fonts i d’altres elements arquitectònics. L’objectiu final d’aquest projecte és oferir, als visitants, un atractiu turístic més en la seva estada al terme municipal de Llívia. L’Ajuntament vol executar el projecte en dues fases repartides entre l’any passat i aquest 2022 amb una inversió aproximada, en la primera fase, de 35.000 euros. La senyalització que s’instal·larà als camins i senders incorporaran indicacions sobre el grau de dificultat que presenten, de nivell fàcil, mig o difícil, així com els quilòmetres a fi efecte que els excursionistes, grups i famílies triïn les més adequades a la seva visita.