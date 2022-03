La Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell ha anunciat que després de dos anys d’aturada a causa de la pandèmia de la Covid-19, està a punt per reprendre la cantada de les Caramelles de Pasqua aquest any 2022. Tant és així que l’entitat ha avançat que els assaigs comencen ja aquesta setmana. Les sessions es faran cada divendres a dos quarts de deu del vespre a l’escola Salle, amb l’entrada per la cantonada dels carrers Josep Zulueta i Sant Joan Baptista de la Salle. Els assaigs, que començaran doncs aquest mateix divendres dia onze de març, es faran en aules amb ventilació. mb tot, els assistents hauran de portar mascareta col·locada correctament durant tot l’assaig. Des de la Germandat de Sant Sebastià han fet una crida a la participació: «tenint en compte que es tracta d’un cor masculí, tothom està convidat a formar-ne part, independentment dels coneixements musicals o experiència coral prèvia».