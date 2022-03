La Seu d’Urgell va estrenar ahir el nou equipament mèdic. El Departament de Salut ha posat en marxa el nou Centre d’Atenció Primària (CAP), que és situat al nucli urbà de la ciutat, en un edifici de nova planta de 2.123 metres quadrats.

El nou CAP suposa una millora tant per als usuaris com per als professionals, perquè és molt més ampli, lluminós i confortable que les instal·lacions utilitzades fins ara a l’edifici annex de l’hospital. L’edifici ofereix els serveis que ja es podien trobar a les dependències anteriors: medicina familiar i comunitària, infermeria, pediatria, benestar emocional, odontologia i treball social. També s’hi afegirà l’atenció en dietètica i nutrició i els serveis de salut mental infantojuvenil i d’adults, i salut pública, abans ubicats fora del CAP.