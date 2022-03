El Tren Groc torna a estar aturat. El popular trenet turístic, i alhora de transport quotidià pels veïns de l’Alta Cerdanya, que recorre la vall entre la Tor de Querol i Vilafranca de Conflent estarà deu setmanes aparcat a les cotxeres per tal que la Societat Nacional de Camins de Ferro (SNCF) porti a terme un nou projecte de millora de la línia i les infraestructures del recorregut.

El Tren Groc no circularà durant tot el mes de març i abril i té previst reprendre els trajectes el dia sis de maig. Des del passat 27 de febrer els treballadors de l’SNCF, titular de la línia ferroviària de via estreta, executen una nova actuació de manteniment i renovació de diversos elements del recorregut. El tren, conegut com a «Canari» principalment a l’Alta Cerdanya i el Conflent, ja va estar aturat dos mesos el segon semestre de l’any passat per, també, obres de millora. En aquesta ocasió les actuacions se centren no tan sols en les vies sinó que també es fan reparacions i obres de consolidació dels murs que hi ha per tot l’itinerari així com dels túnels que travessa el comboi. Fins el sis de maig el Tren Groc ha quedat aparcat a les instal·lacions de Vilafranca de Conflent, on té l’enllaç amb el servei regional TER de l’SNCF fins a Perpinyà i la resta de la xarxa ferroviària de l’estat francès.

Fins que no es reprenguin els viatges del Canari, la companyia ferroviària ha posat a disposició dels usuaris quotidians de la Cerdanya i el Conflent un servei alternatiu d’autocars que s’aturen a prop de les estacions del tren. En aquest sentit, la companyia ofereix als veïns un abonament anual de 40 euros que permet agafar il·limitadament el bus alternatiu i el de línia 566, segons han explicat des del Comitè d’Usuaris del Tren Groc. Aquest abonament forma part de la nova política de preus baixos que va posar en marxa l’administració francesa fa dos anys. En aquest paquet de mesures s’hi inclou la posada a la venda a través d’internet de 80 bitllets cada viatge a un preu reduit de cinc euros. Aquesta oferta va aconseguir vendre 10.000 bitllets del Canari durant les primeres sis setmanes.

Una inversió milionària

El projecte de renovació de tota la infraestructura, tant pel que fa als elements d’obra com els ferroviaris, del Tren Groc disposen d’un pressupost de 41 milions d’euros, dels quals 21 són per a la renovació de les vies i 21 per als combois, segons va anunciar el govern regional d’Occitània.

El Comitè d’Usuaris del Tren Groc manté el seu compromís de vetllar per la modernització de la línia i la seva adaptació als horaris quotidians de la Cerdanya.