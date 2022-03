Mònica Bosch serà la nova coordinadora del projecte de candidatura olímpica per als Jocs d'hivern 2030. Bosch és la presidenta de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern i en els propers dies deixarà temporalment les seves funcions. Serà l’encarregada de liderar l’equip tècnic que està preparant el projecte sota la coordinació del Departament de la Presidència. Bosch va néixer l’any 1972 a Sabadell i des de l’any 2016 està al capdavant de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, primer com a directora general i des del 2020 com a presidenta. Ja havia format part de l’oficina tècnica de l’Ajuntament de Barcelona dels Jocs Olímpics d’Hivern, des d’on va participar en l’elaboració del Pla estratègic dels esports d’hivern a Catalunya.

També té una llarga experiència en el món de l’esquí alpí. Ha participat en dos Jocs Olímpics d’Hivern (Llillehammer ’94 i Nagano ’98) i en quatre campionats del món; va aconseguir dues medalles d’or a la Universiada de Jaca’95, i va ser campiona d’Espanya els anys 1985, 1992, 1996 i 1997 i va quedar en quarta posició a la Copa d’Europa ’97, entre d’altres fites.