L’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran (ACAPA) ha convocat el Premi Treballs de Recerca en economia social en l’edició d’aquest any 2022. L’ACAPA és l’entitat de referència del foment i promoció de l’Economia Social i Cooperativa en aquestes comarques, que forma part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, segons ha remarcat el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Així, l’ACAPA i els Serveis Educatius de l’Alt Pirineu- Aran convoquen aquests premis amb l’objectiu de «promoure i reconèixer treballs enfocats en la recerca en el camp de l’economia social i cooperativa de les comarques de l’Alt Pirineu i també l’Aran», així com «donar a conèixer i apropar els valors del cooperativisme als estudiants de batxillerat», segons estableixen les bases del concurs. La convocatòria, que va dirigida als alumnes de batxillerat de l’Alt Pirineu i l’Aran, ha previst un premi al millor treball de recerca, relacionat amb el foment de l’economia social i cooperativa al territori per un import de 300 euros i un segon premi al treball de recerca amb més aplicabilitat al món de l’empresa per un import de 200 euros. El termini de presentació, que es pot tramitar al portal del Consell Comarcal, finalitza el 30 d’abril.