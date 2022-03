Una empresa de la Seu d’Urgell ha organitzat una caminada popular que connectarà la Cerdanya i l’Alt Urgell pel Camí de Sant Jaume incorporant al calendari d’activitats local una proposta inèdita d’esport popular transcomarcal. Així doncs, la Caminada Popular Cerdanya Alt Urgell, que se celebrarà el dissabte 2 d’abril, estableix una novetat en la dinàmica de dues comarques que per norma general viuen d’esquena.

L’activitat l’organitza l’empresa Meteo Pirineus amb la voluntat d’oferir «una proposta inèdita per recórrer a peu, a través del Camí de Sant Jaume, els paisatges pirinencs de la Batllia, el Baridà i l’Urgellet, entre les comarques de la Cerdanya i l’Alt Urgell». La caminada, que també tindrà versió per a corredors, sortirà de Bellver de Cerdanya i arribarà a la Seu d’Urgell resseguint la ruta jacobea en dues modalitats, una de llarga amb els 36 quilòmetres que separen la Batllia de l’Urgellet, i una de més curta, des d’Arsèguel de 15 quilòmetres, i una de familiar, entre Bellver i Martinet, de 7 quilòmetres. L’organització posarà a disposició dels participants un servei de transport en autobús per retornar a Bellver. El preu de la inscripció és de 25 euros fins al dia 26 de març i de 30 els dies previs a l’activitat. El responsable de Meteo Pirineus, Albert de Gràcia, ha explicat que «teníem la intenció d’organitzar una caminada de resistència, que ha de tenir un mínim de 52 quilòmetres, i per fer un tastet aquest any hem fet aquest recorregut. Si funciona, la nostra idea és que l’any que ve recorri tot el Camí de Sant Jaume des de Llívia fins a la Seu». De Gràcia ha argumentat que «jo crec molt en el turisme sostenible i vaig fer aquesta proposta als consells comarcals de les dues comarques per dinamitzar el Camí de Sant Jaume, que està mort de fàstic, i per crear un esdeveniment no competitiu per a gent no professional durant la temporada baixa turística». Meteo Pirineus va néixer com una empresa centrada en la previsió meteorològica i posteriorment ha anat evolucionant, també, amb l’organització d’esdeveniments arreu de la serralada i l’oferiment de formació mediambiental també al Pirineu.