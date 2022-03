L’Ajuntament de Puigcerdà vol desencallar el procés de tramitació previ que ha de permetre construir el parc fluvial del riu Querol al límit de ponent del municipi, a l’entorn de la colònia Simon i la ribera d’aquest riu. L’alcalde de la vila, Albert Piñeira, ha explicat que recentment s’ha reunit directament amb el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Samuel Reyes, a fi i efecte de reimpulsar un projecte que el mateix consistori va anunciar l’any 2014.

Albert Piñeira ha argumentat que «tenim moltes ganes de tirar endavant el parc del riu Querol», i ha considerat que, arran de la reunió amb el director de l’ACA, «estàvem pendents d’una qüestió de permisos que estem a punt d’acabar de desencallar definitivament, per la qual cosa creiem que aviat podrem licitar l’obra. Haig d’agrair moltíssim la reunió amb el director de l’ACA perquè hi va haver bona voluntat per totes les parts». La partida pressupostària per fer aquest parc ja està reservada en la previsió econòmica de l’Ajuntament per a aquest any 2022 perquè prové del romanent afectat, segons ha remarcat l’alcalde, de manera que la inversió està a punt per ser executada tan bon punt l’ACA confirmi els permisos per fer l’actuació.

L’Ajuntament té previst destinar una inversió de 270.000 euros per a la realització d’aquesta nova zona d’esbarjo a l’oest del terme municipal. El parc ha d’ocupar un tram de dos quilòmetres a la ribera esquerra del riu i tindrà una superfície d’uns 1.300 metres quadrats. El projecte arrossega un retard d’anys, ja que l’equip de govern municipal el va anunciar l’any 2014. Quatre exercicis després el va recuperar amb l’objectiu d’iniciar-ne les obres i obrir el concurs públic d’execució, però novament va quedar en espera de permisos definitius de l’Agència Catalana de l’Aigua.