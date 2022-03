Veïns de Puigcerdà i la Cerdanya han ofert més d'una cinquantena de places a casa seva per acollir refugiats d'Ucraïna. L'Ajuntament de la capital cerdana i el Consell Comarcal han posat en marxa una campanya per coordinar l'ajuda que està sorgint de la societat. Amb aquest objectiu, les institucions van instal·lar fins diumenge un centre de recollida de voluntaris i material a la Santa Maria de Puigcerdà. Entre el material que recull un equip de voluntaris hi ha principalment menjar i material mèdic.

Paral·lelament, la Fundació Adis d'ajuda a les persones amb discapacitat a la comarca també ha ofert un dels seus pisos per rebre ciutadans ucraïnesos que fugen de la invasió russa. La campanya se suma a l'activada per veïns de Llívia que en els últims dies han carregat un camió amb material d'ajuda humanitària donada per cerdans d'arreu de la vall. Igualment, particulars amb relacions de parentiu a Ucraïna també han tramitat l'arribada de refugiats a títol personal i han fet una crida a la població per aconseguir més cases on allotjar-los.