El Govern ha aprovat aquest dimarts la modificació, via decret, de la llei de consultes populars a fi que el president, Pere Aragonès, tingui ara la base legal precisa per convocar a les urnes sobre una qüestió concreta només una part de Catalunya, i no com fins ara, que l’àmbit d’actuació s’obligava que fos la totalitat del territori. Segons la portaveu de l’Executiu, Patrícia Plaja, el Govern començarà a preparar la consulta tan bon punt el decret surti publicat en el DOGC. Això fa que el dia del vot es prevegi «per a principis d’estiu», és a dir, pels volts del 21 de juny.

Plaja va reiterar que el Govern no ha canviat l’àmbit de la consulta, i que inclou només les comarques de la vegueria de l’Alt Pirineu-Aran. Una decisió que ha sigut seriosament contestada pel Solsonès i el Berguedà, que se senten ofesos perquè part d’algunes estacions d’esquí són al seu territori. Sobre la pregunta de la consulta, que durarà un dia, la portaveu va asseverar que seria «clara i directa i amb possible resposta Sí/No». Això sí, l’Executiu ha ampliat la taula territorial sobre els Jocs Olímpics. Així, als representants del Govern, de la vegueria de l’Alt Pirineu-Aran, i les comarques del Solsonès i Berguedà i l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres, s’hi afegiran els alcaldes de Viella, Ripoll, Solsona, Pont de Suert, també entre d’altres, i aquells regidors de les localitats que, segons la memòria tècnica de la candidatura, siguin subseus dels Jocs Olímpics.