A la Cerdanya la vaga de professorat està tenint una incidència desigual. Així, a l’escola Alfonso I de Puigcerdà, amb 320 alumnes, un terç dels seus 37 professionals de la docència han decidit secundar la vaga. Pel que fa als alumnes, el 80% de nens i nenes han decidit anar a classe, de manera que l'escola viu una jornada aparentment normal amb una dotzena de mestres menys. El director del centre, Jordi López, ha explicat que amb tota probabilitat personal de l'escola es desplaçarà a Manresa per assistir a alguna de les mobilitzacions que hi ha convocades pel territori perquè per avui a Puigcerdà no hi ha cap acte convocat. A l'Institut Pere Borrell la vaga està tenint una incidència que la direcció està avaluant per oferir xifres exactes al llarg del matí.

Pel que fa a l’escola concertada, a la Vedruna de Puigcerdà la jornada de vaga no hi ha tingut cap incidència. El director de l’escola, Àngel Maurell, ha explicat que cap dels 35 mestres que tenen els 400 alumnes de l’escola ha decidit aturar l’activitat docent. Aquesta decisió respon a motivacions estrictament personals, ja que el centre ha donat plena llibertat a cada professional a fer el que consideri més oportú. En aquest sentit, altres escoles Vedruna del país si han secundat la vaga. La raó d’aquest seguiment nul a la concertada de Puigcerdà cal buscar-la en la representativitat dels sindicats entre el personal del sistema concertat. Pel que fa a l'oficina de Serveis Educatius del departament d'Ensenyament a la comarca, ningú de la plantilla, formada per vuit persones, ha decidit fer vaga.