La Diputació de Girona, a través del Servei de Medi Ambient, ha redactat i ofert tant a administracions com particulars i empreses la «Guia per a la destinació de cobertes i terrenys a la producció local d’energies renovables». Segons ha explicat la mateixa Diputació, «es tracta d’un document de síntesi jurídica que analitza els aspectes a tenir en compte quan es plantegi un projecte d’energia renovable i que ofereix una base legal a les administracions públiques i als propietaris privats per prendre decisions amb més celeritat». En aquest sentit, des de l’ens provincial han apuntat que el procés de transició cap a un model energètic sostenible «està comportant l’increment, a poc a poc, d’iniciatives que aprofiten els recursos energètics renovables a les comarques gironines». En molts casos, són projectes tan nous que no compten amb garantia jurídica ni mecanismes clars per poder-los desenvolupar.