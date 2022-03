La Seu d’Urgell tornarà a acollir una de les seus de la Mobile Week Catalunya que se celebrarà entre el 25 d’abril i el 31 de maig en diverses ciutats del país. Segons ha anunciat l’Ajuntament de la capital alt-urgellenca, la nova edició de l’esdeveniment es marcarà com a objectiu la lluita contra les bretxes digitals especialment a les comarques més rurals. Així, els responsables de la Mobile Week han apuntat que la nova edició «girarà al voltant de temàtiques com la protecció dels drets digitals de la ciutadania, la desinformació i la privacitat de dades; les habilitats digitals i el paper clau de l’educació per formar joves i, alhora, potenciar l’augment de perfils femenins» en l’àmbit de la ciència, la matemàtica i les tecnologies.