CCOO demana que les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran passin a formar part de la zona 3 en la integració tarifària de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l’Àrea de Lleida per pagar un import més baix pels viatges. Alberto Puivecino, secretari de Mobilitat de CCOO a Lleida, ha posat d’exemple que el cost del viatge entre Vielha i Lleida, que és de 15 euros i que podria ser de 2,45 euros amb una targeta T-10 si la Val d’Aran hagués entrat com a zona 3 en la integració tarifària. El sindicat ha exposat que els veïns del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, l’Alt Urgell, el Solsonès, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran paguen més per l’ús del transport públic que els de la resta de la demarcació de Lleida. L’ATM de l’Àrea de Lleida va iniciar la integració tarifària el 2008 a la comarca del Segrià. S’hi van incorporar el 2009 les Garrigues, la Noguera i el Pla d’Urgell. El 2010, l’Urgell i la Segarra.