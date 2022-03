El Parc Natural del Cadí i l’empresa local MeteoPirineus han posat en marxa un projecte que té com a objectiu mesurar la calor que generen els nuclis de població que són a tocar dels límits protegits de l’espai natural. L’actuació, que compta amb el finançament dels fons europeus Feder que vehicula el mateix parc, busca voluntaris per repartir termòmetres que permetran saber als tècnics conservadors del parc quins són els punts més calents i freds del territori.

El projecte pretén establir els efectes de l’illa de calor en les principals poblacions que volten el Parc Natural del Cadí Moixeró. Tant és així que les mesures han començat aquesta setmana passada a Bellver de Cerdanya i Bagà, a la banda berguedana. A Bellver set voluntaris van prendre la tempratura al nucli urbà i els afores i van establir una diferència tèrmica de dos graus que en dies de cel clar pot arribar a ser de fins a quatre graus. Segons ha explicat el responsable de MeteoPirineus, Albert de Gràcia, l’obtenció d’aquestes dades aporta al parc natural informació important pel que fa a l’afectació que tenen els pobles i les seves construccions en l’entorn natural. En aquest sentit, l’estudi també permet evidenciar les conseqüències de cada tipus de construcció i aïllaments i permet millorar la gestió energètica dels nuclis. De Gràcia ha explicat que «aquest experiment ens permet saber què afecta a pobles en concret;és a dir quina és la incidència antròpica humana que hi ha de temperatura pel que fa, per exemple, els carrers asfaltats, l’ús de la calefacció, el tipus de construcció o l’amplada dels carrers».

La setmana que ve les mesures es faran a la Seu, la ciutat més gran de l’entorn del parc. Per aquesta mesura termomètrica, els organitzadors han convocat una activitat el dia 24 a les set del vespre a la plaça dels Oms. Els participants, que s’hi han d’inscriure prèviament, es repartiran per punts estratègics de la ciutat equipats amb termòmetres. Una vegada MeteoPirineus hagi recopilat les dades dels tres municipis organitzarà una exposició per mostrar els resultats a la població.