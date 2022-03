El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va assegurar ahir que encara caldrà esperar unes setmanes per veure si l’increment de casos de grip que s’està registrant actualment es consolida «en forma d’una onada». En una visita a la Seu d’Urgell, on aquest divendres ha inaugurat el nou Centre d’Atenció Primària (CAP), va detallar que el moment de l’aparició del virus ha estat «un pèl sorprenent», després d’un hivern en què només s’havien donat diversos «casos aïllats». Aquest «canvi de corba», va dir Argimon, es produeix quan encara cal seguir pendents de l’evolució de la covid-19 en els pròxims mesos i davant un possible repunt de cara a la tardor. Malgrat això, el conseller ha insistit en defensar la necessitar d’anar «normalitzant» la situació.

Argimon també va assegurar que una altra de les «seqüeles» que ha deixat la crisi sanitària de la covid-19 té a veure amb els retards en els diagnòstics i tractaments d’altres patologies. En aquest sentit, ha detallat que el pressupost d’aquest 2022 inclou una partida de 160 milions d’euros per seguir la tasca de recuperació d’aquestes visites. Així, tot i que ha volgut deixar clar que ja se n’ha fet una part, ha assegurat que caldrà «fer un esforç» important aquest any en aquest àmbit. En el seu discurs d’inauguració del CAP la Seu d’Urgell, el conseller va assegurar que el sistema sanitari pateix un «infrafinançament crònic», tenint en compte, ha continuat, que només es destina l’1,7% del pressupost en inversions quan el percentatge s’hauria de situar al voltant del 5%. També va defensar que cal garantir unes bones condicions de treball als «excel·lents professionals» d’aquest àmbit i que la posada en funcionament d’aquest nou centre n’és un exemple. D’altra banda, Argimon també va destacar la col·laboració que hi ha en matèria sanitària amb Andorra, ja sigui amb els tractaments de diàlisi o amb la possibilitat que hi ha hagut durant la pandèmia d’ocupar llits d’UCI de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell del Principat per part de veïns de l’Alt Urgell que estaven afectats de covid-19. El conseller de Salut també va detallar que, com a contrapartida, els residents andorrans que pateixen malalties complexes també tenen la possibilitat de ser tractats en centres sanitaris de Catalunya. El CAP vol reprendre el que s’havia ajornat per la pandèmia La directora del servei d’atenció primària Lleida Nord, Meritxell Feixes, va dir que el CAP de la Seu d’Urgell «neix amb l’objectiu de treballar per una atenció de qualitat a les persones i amb el repte de reprendre tot allò que es va ajornar a causa de la pandèmia». Feixes va mantenir que es podrà fer «aprofitant les noves formes d’interrelació amb la ciutadania i tornant a posar el punt de mira en la salut comunitària, l’ampliació de la cartera de serveis i la incorporació de nous rols professionals, com ara el dietista-nutricionista». El CAP, un edifici de nova planta de 2.123 m2, està gestionat per l’Institut Català de la Salut (ICS) i té el mateix equip que treballava a l’edifici anterior, amb una inversió de 5,3 milions d’euros.