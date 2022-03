L’Ajuntament d’Alp ha instal·lat radars dissuasius de velocitat al nucli urbà per evitar que els conductors que van pels carrers del centre, alguns del quals condueixen a les pistes d’esquí, corrin massa i posin en perill la seguretat viària i dels vianants.

De moment l’equip de govern ha fet instal·lar dos radars de caràcter pedagògic que informen els conductors de la velocitat a la qual circulen. Els radars tenen dues pantalles lluminoses en les quals s’informa de la velocitat del vehicle i es presenta un rostre somrient o disgustat en funció de si supera o no el límit de velocitat establert en els 30 quilòmetres per hora. Els nous aparells s’han posat a l’avinguda de Tosa d’Alp, on hi ha la casa consistorial, que és el carrer que posteriorment connecta amb la carretera GI-400 d’accés a l’estació d’esquí de Masella i amb la carretera que dona accés a l’estació de La Molina. En aquests dos trams el trànsit es multiplica principalment els caps de setmana amb vehicles que corren més del permès. El sistema de radar pedagògic, que inicialment no deriva en sanció econòmica, ha tingut un bon resultat en altres municipis com ara Bolvir. No obstant això, l’Ajuntament d’Alp no descarta que en un futur sí que derivin en sancions de trànsit si els conductors no fan cas dels radars pedagògics, segons han confirmat fonts municipals. Els dos radars se sumen als que ja va instal·lar l’Ajuntament al veïnat de l’estació de La Molina, que han ajudat a pacificar-hi el trànsit.