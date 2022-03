L’Hospital Comú de Cerdanya ha obert una nova via de pressió per aconseguir l’empatia necessària dels estats francès i espanyol a l’hora de simplificar els tràmits administratius que la seva naturalesa transfronterera, i també inèdita a Europa, li comporten a l’hora de gestionar-se. La direcció de l’hospital s’ha reunit amb el Consolat de l’estat de França a Barcelona i li ha demanat que intercedeixi amb les autoritats del mateix estat francès i de la Unió Europea per atorgar al centre mèdic transfronterer de la Cerdanya un estatus únic i especial.

Una representació de la direcció de l’hospital formada pel mateix director Vincent Rouvert i el director adjunt Xavier Cunill ha celebrat recentment a les instal·lacions de Puigcerdà una reunió amb el cònsol de França a Barcelona, Olivier Ramadour. Durant la trobada de treball, els representants del centre mèdic li han exposat «la necessitat que té l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT-HC) de suports polítics i administratius per assolir un estatus propi, en el marc europeu, que reflecteixi el caràcter transfronterer de l’Hospital i li permeti créixer més enllà dels obstacles administratius», segons han explicat des del mateix centre mèdic. La cúpula de l’hospital ha exposat a Ramadour exemples dels bons resultats que possibilita la cooperació política al més alt nivell, com ara el procés d’homologació de títols mèdics per part de l’Estat espanyol, el qual està en vies d’equiparar-se amb el francès en uns mesos i no en un any i mig, que és el que tarda actualment l’Estat espanyol a facilitar l’homologació a un metge francès per treballar a la Cerdanya.

L’obtenció del reconeixement d’un estatus propi per part de l’Hospital de Cerdanya com a equipament de titularitat compartida entre el Ministeri de Salut de l’Estat francès i el Departament de Salut de la Generalitat li permetria evitar una tramitació que avui encara és de caire internacional per a usuaris d’un i altre costat de la frontera. El centre mèdic és situat al Pla de Rigolisa de Puigcerdà, a escassos centenars de metres de la frontera estatal.

Reunió amb la UE

L’any 2019, en el marc del cinquè aniversari de l’obertura del centre, la direcció de l’Hospital Comú de Cerdanya ja es va reunir amb estaments de la Unió Europea a Brussel·les per plantejar els entrebancs administratius que pateix. L’hospital va plantejar als tècnics de la direcció general de Política Regional i Urbana de la Comissió Europea i de la direcció general de Salut la necessitat d’agilitzar les contractacions, les homologacions de títols i la connexió a la xarxa elèctrica francesa.