L’Ajuntament de Puigcerdà ha activat conjuntament amb el Consell Comarcal una demanda a les autoritats locals i estatals de l’Alta Cerdanya per executar un projecte de millora en les captacions d’aigua que estan a l’Alta Cerdanya per abastir mitjançant recs la població de la Baixa Cerdanya.

Les administracions locals de la part sud de la vall volen fer obres a les captacions d’aigua perquè en els últims anys s’han anat deteriorant i, de la mateixa manera que els recs que en deriven, tenen importants pèrdues de cabal. Això suposa que al final de l’any els dipòsits municipals rebin molts menys litres d’aigua dels que haurien d’obtenir en base als drets de d’ús dels cabals fluvials que recull l’històric Tractat de Baiona. Aquest tractat entre els estats espanyol i francès va ser signat el 1856 per concretar aspectes, com ara l’accés a l’aigua, que no va fixar l’anterior Tractat dels Pirineus, el 1659. Entre les obres que volen emprendre des de la Baixa Cerdanya hi ha la que s’ha de fer a la captació de Ruités, al terme municipal de la Tor de Querol. Es tracta d’una captació clau per l’abastament d’aigua a la comarca perquè és la que omple, a través del rec internacional, els llacs i dipòsits de Puigcerdà, on hi viu la meitat de la població de la Baixa Cerdanya. Ara l’Ajuntament de Puigcerdà ha traslladat a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre una demanda perquè insti les autoritats de l’estat francès a autoritzar-li les obres. En aquest sentit, aquest tràmit se suma a l’activat fa un any a través de la Comissió del Canal Internacional de Puigcerdà, en la qual hi ha delegats tant dels regants com de les administracions dels dos costats de la frontera estatal. El projecte per millorar les captacions n’inclou d’altres com ara el del riu de la Vanera.

Es dona la circumstància que fa uns anys operaris que arreglaven la presa de Ruités es van veure obligats a aturar les obres per l’ordre d’un grup de gendarmes. La disputa per l’aigua entre els municipis de la comarca a un i altre costat de la frontera acumula una trajectòria històrica. El nou auge de la construcció a tota la vall incrementa la necessitat d’aigua.