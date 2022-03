El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha demanat que "s'aïlli" la candidatura per als Jocs d'hivern 2030 de la política. "Aquesta candidatura és social i cal allunyar-la de la política de partits; si no, no tindrem opcions de guanyar", ha avisat en una entrevista a 'La Vanguardia'. Així mateix ha defensat que la candidatura no és d'una sola comunitat i ha apostat per buscar la candidatura "de més consens". Segons ha dit, el que cal fer no és un repartiment al 50% sinó un que formi la millor candidatura possible. Sobre la consulta, Blanco creu que no és necessària però que en tot cas s'ha de limitar als territoris afectats i la pregunta no pot ser binària "perquè s'assemblaria més a un referèndum".

Blanco creu que la situació es pot redreçar però que "això no significa que de tant en tant no hi hagi un petit tsunami". Segons ha explicat, avui hi haurà l'última reunió de la comissió tècnica i després es presentarà el projecte als responsables dels governs. El president del COE ha defensat que no és un tema de percentatge i que el que està en debat és on fer els esports de gel que, normalment, es fan a les ciutats. De totes maneres, ha considerat que això no serà un problema i que se solucionarà avui. Pel que fa al nom de la candidatura, ha dit que aquesta és l'última fase. "Primer farem el programa tècnic i parlarem amb el COI i després el nom és responsabilitat dels polítics", ha conclòs.