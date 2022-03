El que va ser president de la Generalitat Quim Torra serà a Puigcerdà el dissabte dia nou d’abril a les vuit del vespre per presentar el seu llibre «Les hores incertes. Diari de Canonges». L’acte l’organitzen les etitats Amics de Cerdanya i l’Institut d’Estudis Ceretans en col·laboració amb Catalans sense fronteres, l’Ajuntament de Puigcerdà i l’editorial Símbol editors. La presentació es farà a la sala d’actes del Museu Cerdà de Puigcerdà i comptarà amb la participació de l’activista cultural local Tomas Torren en representació de les entitats organitzadores i l’Alcalde de la capital cerdana, Albert Piñeira. El mes de juny de l’any passat Torra ja va ser a Ger per presentar el llibre «Les hores greus» a la comarca en un a acte que, aleshores, va organitzar Òmnium Cultural. «Les hores incertes» suposa el segon volum del Dietari de Canonges. L’editorial l’ha definit com un diari « íntim, reflexiu i colpidor».