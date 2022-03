El Parlament ha avalat amb els vots d'ERC, Junts i la CUP el decret del Govern per modificar la llei de consultes no referendàries del 2014 per poder convocar la consulta sobre els Jocs d'hivern del 2030. Concretament, s'afegeix un punt a l'article 4 per tal que el president de la Generalitat pugui convocar consultes en més d'un municipi, d'una comarca o d'una vegueria sobre assumptes relacionats amb les competències o interessos de la Generalitat. Es manté en l'aire les comarques que podran votar a la consulta. La CUP, Junts i els comuns reclamen que s'hi inclogui el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès. En canvi, PSC, Vox i PPC estan en contra d'una consulta sobre els Jocs d'Hivern.

La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha defensat que la modificació de la llei sobre consultes no referendàries és "l'única opció legislativa" per poder fer la consulta sobre els Jocs d'hivern "en temps i forma". Alsina ha afegit que el Govern es pren molt seriosament el mandat del Parlament que, a través d'una moció, va aprovar "consensuar" amb el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès la seva participació en el procés i la consulta. La consellera ha assegurat que és una decisió que prendrà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en els pròxims dies. Amb tot, ha destacat que es consultarà "les àrees implicades" i ha dit que el Govern farà campanya pel sí.

La diputada de la CUP Dolors Sabater ha argumentat el vot a favor del seu grup perquè el decret "no delimita ni condiciona" la consulta sobre els Jocs d'hivern sinó que suposa una "nova eina per a la democràcia participativa". Sabater ha defensat que la consulta ha d'incloure "sí o sí" el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès tot advertint que no fer-ho seria "trampa". I també ha demanat que es doni a conèixer el projecte i, d'altra banda, que sigui una consulta "clara i concisa". "Sí o no a la candidatura dels Jocs? És senzill", ha afegit.

Els comuns han votat en contra perquè el Govern no s'ha compromès ha incloure les tres comarques a la consulta

Per la seva banda, el diputat dels comuns Marc Parés ha argumentat el vot en contra del seu grup perquè el Govern no s'ha compromès ha incloure les tres comarques a la consulta. I s'ha mostrat "sorprès" per la posició de la CUP ja que, segons Parés, avui era el moment de defensar que el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès puguin votar.

El diputat de Junts Jordi Fàbrega també s'ha posicionat a favor d'incorporar les tres comarques perquè, segons ha dit, el seu grup creu que "totes les comarques afectades hi han de tenir veu". I la diputada d'ERC Marta Vilalta ha dit que avui no es debat l'àmbit territorial de la consulta sinó tenir el mecanisme per poder-la convocar. En referència a les comarques que participaran de la consulta sobre els Jocs d'hivern, ha dit que el segon pas serà "buscar consensos territorials per veure quin ha de ser l'abast territorial", però no ha concretat quines haurien de ser.

PSC, Vox i PPC, contra la consulta dels Jocs

La diputada del PSC Marta Moreta ha defensat que no és necessari fer una consulta sobre aquesta qüestió perquè, segons ha dit, "governar és decidir" i ha reclamat que la candidatura es faci conjuntament amb l'Aragó. La diputada socialista també ha assenyalat que "les discrepàncies dels socis del Govern no poden passar per sobre d'una oportunitat com aquesta". "Quan volen tiren pel dret. Han plantejat alguna consulta a la comunitat educativa per l'avançament del curs escolar?", ha preguntat.

Des de Vox el diputat Andrés Bello ha dit que el Govern vol fer una consulta perquè "no s'atreveix" a decidir sobre els Jocs d'hivern i perquè aquest tema pot suposar un "enfrontament" amb els seus socis. I ha criticat que es vulguin traslladar decisions als ciutadans tot defensant que "governar suposa prendre decisions encara que poden ser impopulars".

El diputat del PPC Alejandro Fernández creu que la consulta sobre els Jocs és "absurda" i ha criticat que el Govern vulgui traslladar les "disputes internes" a la ciutadania.

I el diputat de CS Nacho Martín Blanco veu "intolerable" l'actitud de "menyspreu" del Govern cap a l'executiu d'Aragó i els seus ciutadans. Una posició que també ha qualificat de "deslleial". I en aquest sentit, ha demanat que hi hagi "respecte mutu" entre els dos governs.