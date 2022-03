La Plataforma Stop JJOO demana al Govern que formuli una pregunta clara en la consulta prevista pel mes de juliol sobre la candidatura dels Jocs d'hivern 2030, a més d'exigir fixar-ne ja una data i fer pública tota la informació del projecte. Més d'una desena de membres de l'entitat s'han manifestat aquest dijous a la Seu d'Urgell aprofitant l'acte de presentació del desplegament dels serveis territorials a l'Alt Pirineu i Aran, a càrrec del vicepresident de l'executiu català, Jordi Puigneró, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. Posteriorment, s'han reunit amb la consellera per fer-li arribar aquestes peticions i insistir en la necessitat de retirar la candidatura i tirar endavant un pla de desenvolupament econòmic pel Pirineu.

Un dels portaveus de la plataforma, Bernat Lavaquiol, ha lamentat que s'estigui fent visible una falta d'acord entre JxCat i ERC sobre la pregunta i ha afirmat que fa falta que aquesta sigui clara per a què la ciutadania pugui decidir si avala o no el projecte olímpic. En aquest sentit, ha explicat que se'ls ha traslladat que la consulta tindrà a veure amb "un suposat desenvolupament econòmic del Pirineu" i no directament per dir "sí o no" als Jocs d'hivern. També ha criticat que encara no s'hagi fixat una data i que aquesta vagi "variant", tot i que aquest dimecres s'hagi aprovat el decret que permet fer consultes a una part del territori.

Lavaquiol ha assegurat que "el Govern va a la deriva i té les comarques abandonades, sense projecte ni full de ruta" tot i ser conscient de les "mancances estructurals" que pateix el Pirineu. També ha insistit en què l'esdeveniment esportiu és una mostra més de la voluntat que tenen de continuar basant l'economia de les zones de muntanya en el "monocultiu turístic i l'especulació urbanística". En aquest sentit, ha denunciat una falta de serveis públics, infraestructures i comunicacions en aquesta part del territori.

Pel que fa al desplegament dels serveis territorials a l'Alt Pirineu i Aran, des de la plataforma han mostrat el seu suport al desenvolupament d'aquesta vegueria amb la voluntat "que les decisions del Pirineu es preguin des del Pirineu" i han lamentat que el projecte de JJOO s'estigui fent des de "despatxos foscos de Barcelona i pressionats pel lobby de la construcció i el turisme". Finalment, han criticat que es pretén que la ciutadania es posicioni sobre la candidatura sense tenir el projecte definitiu ni comptar amb els estudis d'impacte ambiental i informes del seu cost econòmic.