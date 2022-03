El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha demanat que la política "s'aparti" dels Jocs d'hivern 2030 per tal que sigui una candidatura "del respecte i del diàleg". En el marc d'unes jornades sobre els Jocs d'hivern organitzades per la Fundació Campalans, entitat vinculada al PSC, Blanco ha considerat que hi ha "moltes opcions" de ser la candidatura guanyadora però ha avisat que això depèn de "nosaltres mateixos". "La divergència d'opinions és bona però davant la imatge exterior hem d'estar junts. Si som capaços de fer això, tenim moltes opcions", ha afegit per després dir que no està preocupat pels rivals. Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha coincidit en dir que "els principals adversaris som nosaltres mateixos".

Blanco, que en els darrers dies s'ha mostrat partidari de tenir uns jocs amb la marca Barcelona, fets al Pirineu i que incloguin l'Aragó, ha avisat que "ningú pot fer una candidatura sense pensar que està a Espanya" i s'ha mostrat convençut que la setmana que ve es donarà un pas i es generarà "confiança" per tal que sigui una candidatura "imbatible". De moment, la candidatura s'està treballant en una comissió tècnica amb representants de totes les parts implicades. I és que, segons Blanco, la base de la candidatura no és la neu i el gel sinó el "respecte i el diàleg". Així mateix, el president del COE ha defensat que els jocs "s'han d'adaptar al territori". Segons Blanco, la candidatura té totes opcions de guanyar però ha advertit que això depèn de "nosaltres mateixos" ja que, segons ha apuntat, el moviment olímpic internacional els observa cada dia i ha de tenir la certesa que es faran uns "grans jocs". "Depèn de nosaltres. Hi pot haver diferències d'opinions i discrepàncies però davant de l'exterior hem de presentar les coses per unanimitat", ha afegit. En la mateixa línia, el socialista Salvador Illa ha fet una crida perquè hi hagi una candidatura d'unitat i ha dit que els principals líders d'ERC i de Junts estan a favor dels Jocs d'hivern. Es tracta, segons Illa, d'una "ocasió per al retrobament" entre Catalunya i Aragó i entre Catalunya i la resta d'Espanya. Així mateix, ha considerat que el territori ha expressat que està a favor de la candidatura. L'expresident de la Generalitat i president de la Fundació Campalans, en la seva intervenció per inaugurar les jornades, ha defensat que la competició no és entre Catalunya i l'Aragó i ha afegit que només serà possible guanyar si hi ha una candidatura "potent i sense fissures polítiques i territorials".