La precipitació de neu de la darrera setmana ha permès a les pistes d'esquí de la Cerdanya (La Molina i Masella)acumular fins a més d'un metre de neu a les cotes més altes i poder tenir les instal·lacions amb un mantell blanc de gran qualitat per a la pràctica de l'esquí (neu pols, majoritàriament). També Port del Comte, al Solsonès, manté bona part de les instal·lacions obertes (de 60 a 95cm).

FGC, que gestiona bona part de les estacions d’esquí i de muntanya catalanes (La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll) informava ahir que encara l’últim tram de la temporada d’hivern 2021 - 2022 en les millors condicions. Les precipitacions en forma de neu registrades els darrers dies s’han traduït en la recuperació de l’aspecte hivernal dels dominis esquiables.

Després de les darreres nevades, La Molina ha rebut gruixos de 30 a 80 cm de neu en un dia i ha obert gairebé totes les pistes. Aquest cap de setmana, està previst que les persones visitants puguin lliscar per 44 pistes de l’estació i recórrer 45 quilòmetres esquiables. Una bona situació que pot millorar després de les nevades previstes per al cap de setmana.

Amb gruixos de 50 a 90 cm de neu durant el cap de setmana passat, Vall de Núria, ha obert més del 80% de les pistes i quilòmetres esquiables. L’estació gironina ha viscut un dels seus millors moments de la temporada gràcies a les nevades que han deixat completament blanca l’estació. Està previst que obri la totalitat dels seus remuntadors, i les persones visitants podran gaudir de més del 80% de les seves pistes i quilòmetres esquiables durant el pròxim cap de setmana.

FGC també gestiona Boí Taüll, que ha estat la més afavorida per les darreres nevades. L’estació de l’Alta Ribagorça ha registrat gruixos de neu de 85 a 115 cm en un dia i, per tant, ha pogut obrir gairebé el 70% de les pistes. Per demà dissabte i diumenge, si les previsions es confirmen i cau més precipitació en forma de neu, les condicions encara seran molt millors a l’estació més alta del Pirineu.

Les estacions de muntanya del Pallars, Port Ainé i Espot, disposen de molt bones condicions després de les recents nevades, el que ha permès obrir gran part del seus dominis esquiables. Port Ainé ha registrat fins a 130 cm de neu en un dia i per aquest motiu, ha pogut obrir més del 90% de les pistes. De cara al cap de setmana ofereix 23 de les seves 25 pistes i 26 quilòmetres esquiables, és a dir, gairebé la totalitat de l’estació. Espot, per la seva banda, ha comptat amb gruixos de 60 a 110 cm de neu dura i pel cap de setmana oferirà el 90% del domini esquiable disponible.

Pel que fa a l’estació ripollesa de Vallter, aquests dies ha registrat de 60 a 80 cm de gruix de neu pols al dia, fet que ha permès obrir més de la meitat del domini esquiable. Després d’aquestes nevades, durant el cap de setmana seran accessibles més del 90% dels quilòmetres esquiables i s’obriran més del 80% de les pistes: 11 de 13.

Les nevades garanteixen neu i esquí fins a la setmana santa.

El final dels dos episodis de pluja i llevantades de les últimes setmanes ha comportat també una baixada dràstica de les temperatures durant la nit, la qual cosa ha permès també els gestors de les estacions estabilitzar els nous gruixos. Al cim de la Tosa es registra aquests dies temperatures nocturnes que arriben als nou graus negatius. Masella ofereix en aquest tram final de la campanya un domini amb 47 pistes obertes i 54 quilòmetres de circuits amb qualitat de neu pols i primavera segons la cota. Des de Masella han recordat que ja està a la venta del forfet de temporada de primavera, que amb un preu de 225 euros es pot amortitzar en cinc jornades d’esquí, segons la mateixa estació.

La nevada també ha beneficiat les estacions d’esquí nòrdic, com ara la de Tuixent, que ha passat d’anunciar el tancament de la temporada per falta de neu a reimpulsar-la obrint les instal·lacions també entre setmana. L’estació cerdana de Lles també obre els itineraris d’esquí, de la mateixa manera que la urgellenca de Sant Joan de l’Erm, mentre que Guils obre els circuits de raquetes. Aransa té tancats els serveis entre setmana.