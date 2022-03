La portaveu va subratllar que la proposta és «bona» i que confirma que les proves principals se celebraran a Catalunya. També va afegir que «costa d’entendre» que Aragó hagi negat «l’acord tècnic».

Plaja va remarcar que l’acord és un fet, i que la candidatura s’ha treballat conjuntament». «És una candidatura que s’impulsa des d’aquí, amb col·laboració, i es treballa conjuntament», va remarcar.

Segons el pacte actual, l’acord tècnic al qual es va fer referència divendres, a Catalunya se celebrarien les proves d’esquí de muntanya (a Boí Taüll), hoquei gel (al palau Sant Jordi), esquí alpí, descens i eslàlom (La Molina-Masella), i snow i freestyle (Baqueira Beret). A l’Aragó tindrien lloc les modalitats de biatló i esquí de fons, patinatge artístic i de velocitat curta i llarga. La voluntat de no construir grans instal·lacions i la manca de tradició al nostre país d’algunes especialitats podrien fer plantejar que algunes proves com els salts es fessin a Sarajevo (Bòsnia).

El president de l’Aragó Javier Lambán nega que hi hagi cap acord amb Catalunya

El Govern aragonès s’ha desmarcat de l’anunci d’entesa que feia la Generalitat divendres i ha negat «l’acord tècnic» amb Catalunya per la candidatura dels Jocs d’Hivern 2030. El mateix president Javier Lambán (PSOE) va afirmar que «l’Aragó només donarà suport a la candidatura si és d’igual a igual i equilibrada en tots els aspectes. I, a dia d’avui, no hi ha cap garantia que la candidatura es plantegi en aquests termes», va afirmar el govern de Javier Lambán en un missatge de sis punts que recull El Periódico de Aragón.

En canvi, la Generalitat va confirmar divendres a la tarda que s’havia tancat un pacte «tècnic» amb l’Aragó que les dues administracions ratificaran els propers dies. L’acord és previ al polític, que remataran properament, en principi dilluns que ve. Lambán ha mostrat des del primer dia la seva diferència amb Catalunya i ha rebut el suport de l’executiu de Pedro Sánchez.