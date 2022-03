El Govern aragonès s’ha desmarcat de l’anunci d’entesa que feia la Generalitat divendres i ha negat «l’acord tècnic» amb Catalunya per la candidatura dels Jocs d’Hivern 2030. El mateix president Javier Lambán (PSOE) va afirmar que «l’Aragó només donarà suport a la candidatura si és d’igual a igual i equilibrada en tots els aspectes. I, a dia d’avui, no hi ha cap garantia que la candidatura es plantegi en aquests termes», va afirmar el govern de Javier Lambán en un missatge de sis punts que recull El Periódico de Aragón.

En canvi, la Generalitat va confirmar divendres a la tarda que s’havia tancat un pacte «tècnic» amb l’Aragó que les dues administracions ratificaran els propers dies. L’acord és previ al polític, que remataran properament, en principi dilluns que ve. Lambán ha mostrat des del primer dia la seva diferència amb Catalunya i ha rebut el suport de l’executiu de Pedro Sánchez.