L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya vol potenciar la muralla com a element patrimonial i part inequívoca de la imatge del poble i el seu nucli antic sobre un turó. El consistori ha iniciat l’execució d’un projecte que té com a finalitat desbrossar i aclarir tot l’entorn forestal de la muralla i, finalment, instal·lar nous elements d’il·luminació que facin la paret més identificable sobre el Segre.

El projecte, que té un pressupost inicial assignat de 24.000 euros, també inclou la intervenció sobre els trams del mur que estan malmesos. D’aquesta manera la muralla recupera una presència uniforme i consolidada. La recuperació de la muralla medieval del poble com un element patrimonial i visible des de l’exterior, principalment pels conductors que circulen per la carretera N-260, completa la creació d’un itinerari cultural que el mateix Ajuntament va promoure fa uns quants anys pel perímetre interior del recinte emmurallat. Aquest itinerari permet conèixer els principals espais del nucli antic. El castell i l’espai emmurallat de Bellver està datat ja el segle XIII, com un enclavament estratègic en la ruta entre els comtats de Cerdanya i d’Urgell. A més de trams del mur, Bellver conserva una cisterna de l’antic castell així com també la torre de la presó i elements dels antics portals. Una de les principals places del poble i epicentre de la vida comercial local manté el nom de plaça del Portal. A peu de la muralla hi ha actualment un aparcament.