El Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha oficialitzat aquest dilluns l'acord tècnic entre Catalunya i Aragó sobre la distribució de disciplines de cara als Jocs d'hivern 2030. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, han rebut una carta del COE que comunica la proposta de distribució de proves "presentada, debatuda i acordada".

La carta també està previst que arribi al govern de l'Aragó i al govern espanyol. El següent pas és que els respectius governs donin el seu aval polític a la proposta que s'ha treballat a la comissió tècnica durant sis sessions i que coordina el president del COE, Alejandro Blanco. El govern aragonès fins ara ha negat que s'hagi arribat a un acord tècnic.

L'esquí alpí, descens i eslàlom a la Molina i a Masella

Segons el pacte actual, a Catalunya se celebrarien les proves d'esquí de muntanya (a Boí Taüll), hoquei gel (Palau Sant Jordi), esquí alpí, descens i eslàlom (La Molina-Masella), i 'snow' i 'freestyle' (Baqueira Beret). A l'Aragó tindrien lloc les modalitats de biatló i esquí de fons, patinatge artístic i de velocitat curta i llarga.

Les relacions entre Catalunya i Aragó han millorat després de la crisi per la reunió de Balaguer. El 28 de gener els presidents de la Generalitat, Pere Aragonès, i del govern d'Aragó, Javier Lambán, s'havien de reunir a la ciutat de la Noguera per abordar la candidatura dels Jocs. El dia abans, però, Lambán va suspendre la trobada, i Aragonès el va acusar d'"irresponsable" per haver pres la decisió "unilateralment".

El president del Govern trobava aleshores "incomprensibles" les "gesticulacions i sobreactuacions" del cap del govern aragonès. De la seva banda, Lambán va argumentar que havia suspès la reunió per les "diferències importants" que tenien les dues administracions sobre els Jocs.

El COE és qui ha de marcar els "temps i els ritmes"

Lambán va assegurar el 18 de febrer que no havia tornat a parlar amb el president de la Generalitat des d'abans de la reunió que havien de mantenir a Balaguer. El cap de l'executiu d'Aragó insistia que el projecte l'havia de liderar el Comitè Olímpic Espanyol (COE), i no Catalunya o Aragó. Lambán defensava així que era el COE qui havia de marcar els "temps i els ritmes" sobre com s'ha de materialitzar el projecte.

Setmanes després, a mitjans de març, el PSC va intervenir per demanar a Aragonès que parlés amb Lambán amb l'objectiu de "desencallar" la candidatura dels Jocs d'Hivern. La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, va assenyalar el 14 d'aquest mes que el que importa és que es constitueixi la candidatura, i que era "una gran oportunitat" per a Catalunya.