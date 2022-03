La Plataforma Stop JJOO ha convocat "una manifestació de país" pel dia 15 de maig a Puigcerdà. Sota el lema Per un Pirineu Viu, volen reunir a la capital de la Cerdanya el màxim nombre de persones per fer sentir la seva veu. La plataforma ja compta amb el suport de 'No al transvasament', 'Zero Port' o Unió de Pagesos.

Un dels portaveus de la plataforma, Bernat Lavaquiol, ha explicat que també confien comptar amb plataformes d'Aragó. Stop JJOO, des d'Espui (Vall Fosca), a tocar de les infraestructures que havien d'acollir una estació d'esquí i que es van quedar a mig fer, ha exigit al Govern que la consulta s'ha de fer a la totalitat de les sis comarques de l'Alt Pirineu i Aran, el Ripollès, Berguedà i Solsonès.