El Grup de Recerca de Cerdanya ha celebrat a la sala Sebastià Bosom de l’Arxiu Comarcal de Cerdanya la primera conferència del VII cicle «Explica’m una història». La xerrada va portar per títol «El minyó de Montellà: era realment un bandoler?» i va anar a càrrec del tècnic de Normalització Lingüística, corrector de català, professor de català i escriptor, entre d’altres, d’un llibre sobre els bandolers de Cerdanya, Manel Figuera.

Segons el mateix Grup de Recerca, la conferència va començar explicant el context històric del barroc, en el qual el bandolerisme estava a l’ordre del dia, el vell règim declinava i les guerres privades entre senyors no només eren comunes, sinó que eren legals i estaven regulades. En aquest context van aparèixer un seguit de bandolers a la Cerdanya, com pot ser el Minyó de Montellà, dins de les lluites entre nyerros i cadells i sobre els quals encara hi ha dubtes historiogràfics.