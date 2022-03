L’Ajuntament de Puigcerdà té sobre la taula un programa per commemorar el centenari de l’arribada el tren a la vila, el qual es produirà després de l’estiu. El consistori prepara l’edició d’un llibre especial amb la participació d’autors locals i la inclusió de fotografies de l’època així com una exposició.

El llibre sobre l’arribada del ferrocarril a la Cerdanya i Puigcerdà tindrà una funció de testimoni històric sobre el paper que va tenir al principi del segle XX el nou mitjà de transport per a la mobilitat dels cerdans i l’impuls del turisme com a motor econòmic local. El llibre i l’exposició també repassaran els detalls del projecte de construcció de la línia, amb, entre d’altres elements, l’obertura del túnel helicoidal entre la Molina i Toses, un dels únics de l’estat. Amb aquest llibre, l’Ajuntament pretén que la població tingui a l’abast una obra de caràcter pedagògic sobre la història recent de la capital cerdana i la comarca. Pel que fa a l’exposició, l’àrea de Cultura del consistori treballa amb la previsió que s’instal·li al vestíbul de la mateixa estació de Renfe de Puigcerdà, possibilitant així una divulgació oberta al públic i, alhora, als actuals viatgers del tren. La mostra estarà integrada per imatges del fons fotogràfic del mateix Ajuntament i de donacions particulars. En paral·lel, el consistori organitzarà un acte institucional amb les autoritats de la companyia ferroviària que, alhora, servirà per recordar la necessitat de modernitzar la línia.