La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha afirmat aquest migdia des de l'estació d'esquí la Molina-Masella que el Govern té preparats uns estudis per celebrar íntegrament els Jocs Olímpics d'Hivern a Catalunya, després de ser preguntada sobre la possibilitat que l'Aragó es desmarqui de la candidatura. La consellera ha comentat que, inicialment, "la candidatura es va configurar únicament des de Catalunya" i, per tant, "ja s'havia treballat en la ubicació de les diferents disciplines en seus catalanes".

També ha assegurat que demà assistirà a la reunió amb el Comitè Olímpic Espanyol a Madrid per firmar l'acord tècnic sobre el repartiment de les seus olímpiques entre les dues comunitats. Una trobada a la qual el president de l'Aragó, Javier Lambán, ja va anunciar que no acudiria pel fet que considera desequilibrat el repartiment de les proves olímpiques. De fet, Lambán va reclamar ahir que les proves d'esquí alpí es disputin a l'Aragó en comptes de a Catalunya, ja que considera que les estacions aragoneses "reuneixen millors requisits" que les catalanes i que situar aquestes proves a Catalunya "és una decisió política i no tècnica".

La consellera ha aprofitat la seva visita a l'estació Molina-Masella per estudiar sobre el terreny la recuperació de la pista Barcelona, on es preveuen acollir les proves d'esquí alpí de velocitat, el descens i el supergegant. "La decisió de celebrar aquestes proves a Catalunya s'ha pres després de diverses reunions tècniques que han avalat les nostres estacions com a millors candidates per acollir-les", ha destacat Vilagrà.