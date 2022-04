L’àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal de la Cerdanya desplega un any més el calendari de formacions gratuïtes adreçades a la població cerdana. Enguany els cursos recuperen el format presencial amb les places limitades. Per poder-hi accedir, cal haver-se inscrit prèviament.

Respecte a les formacions que ofereix el Consell, algunes estan relacionades amb el sector empresarial, com ara el curs sobre el valor de les dones emprenedores (6 i 8 de juny); dona a conèixer el teu projecte emprenedor (13 i 15 de juny); com gestionar el teu negoci (el 6, 8, 13 i 15 d’octubre) o crea ja la teva web amb Wordpress (10, 17 i 24 d’octubre). També n’hi ha de vinculats a la comunicació, com el curs sobre com fer reels (24 i 26 d’abril), fotografia de producte (2, 9, 16 i 19 de maig), una botiga que enamora (23 de maig) i fem comunicació inclusiva (30 i 31 de maig). Finalment, n’hi ha dos dedicats a la llengua francesa, un del 27 de juny al 27 de juliol i l’altre del 19 de setembre al 5 d’octubre.