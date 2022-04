El sector del turisme, la salut i l’esport busquen unir esforços per crear noves oportunitats de negoci a la Cerdanya. Amb aquest objectiu, una trentena d’empresaris van assistir en una trobada a Alp el passat dijous, convocada pel clúster empresarial Solsoleil, en què es va posar de manifest la necessitat de buscar una estratègia conjunta que situï la comarca com a referent dins l’àmbit del benestar i la salut.

«El clúster sempre ha considerat el benestar i la salut com un dels seus eixos principals i, amb la pandèmia, s’ha vist com aquest àmbit ha generat noves oportunitats de negoci a la comarca», exposava el director de Solsoleil, Ramon Treserras, que alhora afegia que la voluntat de les reunions que se celebren periòdicament amb l’agrupació d’empresaris «és establir noves relacions empresarials donant l’oportunitat que cada emprenedor expliqui el seu propi projecte».

En la trobada es van donar a conèixer alguns dels projectes econòmics de la comarca que han reorientat el seu negoci en l’àmbit del benestar i la salut des de diferents vessants. Representants de diferents sectors, entre els quals es trobaven l’Hospital de Berga, els Banys de Sant Vicenç o la Fundació Adis, entre altres, van defensar la necessitat de consolidar un model de turisme sostenible que tingui com a eixos clau la salut, l’esport o l’alimentació de proximitat i van mostrar la voluntat d’iniciar una col·laboració més estreta entre empreses del territori.

Una de les actuacions concretes que es va plantejar als empresaris va ser la possibilitat de preparar un projecte conjunt per presentar al programa europeu de cooperació territorial POCTEFA. «El primer pas per acollir-nos a aquesta subvenció són sessions com aquesta, que ajuden a detectar les necessitats i a plantejar possibles propostes de cara a definir el projecte», explicava Treserras, que detallava que el termini de la convocatòria s’esgota a la tardor.

El president també realçava que el clúster ha crescut pel que fa als integrants en els últims anys. En aquest sentit, destacava que l’agrupació empresarial integra una trentena d’empreses de les dues bandes de la frontera i «ara hem sumat alguns empresaris de la Seu d’Urgell».