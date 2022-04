Llívia preveu un canvi cap a l’energia sostenible a partir de fons Next Generation. El govern municipal ha elaborat un document, aprovat per unanimitat el darrer ple municipal, que recull una cinquantena d’actuacions en matèria de sostenibilitat amb una inversió pressupostada de 6 milions d’euros. El projecte ja s’ha enviat a l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia per tramitar l’expedient a la Unió Europea, que ha de validar la proposta.

L’alcalde de Llívia, Elies Nova, explica que des del mes d’agost el consistori va començar a treballar per acollir-se al programa europeu adreçat a municipis de menys de 5.000 habitants per a inversions en projectes locals que promouen l’energia renovable, neta i sostenible. En aquesta línia, el batlle detalla que han definit un pla d’actuacions que porta per nom Projecte integral d’energia neta per al municipi de Llívia, que preveu una cinquantena d’actuacions que engloben diferents àmbits, com ara la il·luminació, la mobilitat i el consum d’energia. Una de les propostes que recull el projecte fa referència a la il·luminació pública. «L’objectiu és introduir la tecnologia led i millorar també l’eficiència dels fanals, a partir d’un sistema que permetria reduir la intensitat lumínica quan el trànsit als carrers és inferior», posa en relleu el batlle. El document també preveu la reducció del consum energètic i la instal·lació de generació elèctrica renovable en edificis públics. Nova posa l’exemple de l’escola pública, que actualment funciona amb un sistema híbrid. «La proposta és suprimir les calderes que funcionen amb gasoil i funcionar exclusivament amb biomassa o aerotèrmia», comenta. En matèria de mobilitat, també destaca que «es preveu habilitar un sistema d’aparcament que eviti les aglomeracions al centre del municipi a través d’un sistema de pantalles ‘smart city’ que informaria els conductors sobre la disponibilitat de places en els diferents sectors del poble». D’altra banda, un dels punts del document també ressalta l’ampliació de les voreres per guanyar espai per als vianants i les bicicletes. Amb tot, Nova confia que el projecte sigui validat «per tal de poder tirar endavant una sèrie de mesures que permetran convertir Llívia en una illa verda».