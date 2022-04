El Govern farà el 24 de juliol dues consultes amb preguntes diferents sobre els Jocs d'hivern 2030. A l'Alt Pirineu i Aran es preguntarà si el Govern de la Generalitat ha de presentar candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern amb una opció de respostes binària (sí o no). El mateix dia també es consultarà les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès amb una altra pregunta: "La seva comarca s'ha d'involucrar en el projecte de Jocs d'hivern?".

Per a l'Alt Pirineu i Aran la pregunta serà vinculant per al conjunt de les comarques, es tractarà el resultat com una sola unitat. En el cas de la pregunta de Solsonès, Berguedà i Ripollès el resultat serà per cada comarca i cadascuna decidirà si s'implica o no en els jocs.

En roda de premsa, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha concretat que "involucrar" vol dir poder tenir activitats esportives prèvies i complementàries. Aquest dilluns el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha firmat dos decrets per impulsar la doble consulta, i demà es publicaran al DOGC i començarà a comptar el període per a la votació.

El Govern ha explicat que només es podrà votar a les consultes presencialment i no hi haurà ni vot telemàtic, ni per correu ni vot anticipat, al·legant dificultats tècnico-administratives i manca de temps per desenvolupar una nova llei de participació, que hauria d'incloure la possibilitat del vot telemàtic. Aproximadament a la consulta de l'Alt Pirineu i l'Aran votaran unes 55.000 persones en 121 meses. I en la consulta de les altres tres comarques, 83.000 persones en 137 meses. El Govern hi destinarà 1.100.000 euros.

Les reaccions dels partits a la consulta

ERC

En roda de premsa, la portaveu republicana, Marta Vilalta, ha afirmat aquest dilluns que la decisió del Govern fa "compatible" la "implicació" del territori, amb el "protagonisme" de l'Alt Pirineu. L'executiu ha anunciat avui que el 24 de juliol celebrarà dues consultes diferents per incloure el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, a qui es preguntarà si es volen "involucrar" en el projecte. D'altra banda, a l'Alt Pirineu i Aran es preguntarà si el Govern ha de presentar candidatura. Vilalta ha defensat l'acord tècnic i polític actual, avalat pel COE, però ha assegurat que Catalunya "té la capacitat per assumir tota l'organització" dels Jocs, a l'espera de la implicació d'Aragó.

Vilalta ha "celebrat" l'"importantíssim exercici de radicalitat democràtica" que representarà la doble consulta pels Jocs d'Hivern. La portaveu d'Esquerra ha subratllat que la "prioritat principal" era el compliment de celebrar la consulta. A partir d'aquí, Vilalta ha remarcat que ERC farà campanya i crida a la participació, amb una estratègia que anirà anunciant les properes setmanes.

La dirigent republicana també ha opinat que el president d'Aragó, Javier Lambán, "ha perdut la credibilitat" per les seves reaccions. A l'espera de la implicació que finalment tingui Aragó, Vilalta ha afirmat que Catalunya té la "capacitat" per "assumir tota l'organització" del projecte, si fos el cas. Ara bé, ha insistit que cal "posar en valor" l'acord actual.

PSC

D'altra banda, el PSC ha criticat les dues consultes. "Els JJOO s'han de fer, no hi ha alternativa", ha expressat la viceprimera secretària d'Organització socialista, Lluïsa Moret. Els socialistes expressen que respecten les consultes, però que no estan en el seu guió. Preguntats per si faran campanya pel sí, Moret ha admès que no s'han plantejat fer campanya perquè tampoc es plantejaven la consulta. "Quan toqui ja ens ho plantejarem", ha expressat. D'altra banda, el PSC ha tornat a reclamar al conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, que "corregeixi" la seva actitud al capdavant del Departament. Els socialistes mantenen una actitud "crítica" amb el comportament de Cambray. En el ple que comença dimecres al Parlament es debatrà una moció de la CUP que demana el cessament i la reprovació del titular d'Educació. Tot i les crítiques, els socialistes no demanen, per ara, la seva dimissió. "Sempre ens mantenim en la lògica crítica, però buscant consensos", ha dit.

CatComú

El portaveu de CatComú, Joan Mena, ha acusat el Govern de "retòrcer el mandat del Parlament" amb la pregunta diferenciada sobre els Jocs Olímpic.En una roda de premsa, Mena ha criticat la consulta "feta a mida" perquè "situa comarques de primera i de segona", ja que el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès tindran una pregunta diferent a la de les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran. "És un menyspreu per a tres comarques importants d'aquest país", ha dit, que "haurien de participar en la consulta en igualtat de condicions". El també diputat al Congrés ha exigit "transparència i garanties" a la Generalitat i ha deplorat que no hagi detallat encara "l'impacte dels Jocs Olímpics en aquestes comarques, les infraestructures necessàries, si hi haurà o no neu al Pirineu el 2030 o el balanç econòmic que tindran aquests Jocs". Tot i la seva oposició a la candidatura, no ha aclarit si els comuns faran campanya activa pel 'no' a la consulta.