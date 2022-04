L’entitat veïnal i ecologista Salvem Éller, integrada en la plataforma SOS Pirineus, ha engegat una campanya contra l’esquí nocturn que ofereix l’estació de Masella des de fa vuit anys. L’entitat ha activat per primera vegada a la Cerdanya un debat que cap associació, administració o partit polític va fer l’any 2014 quan es va començar aquesta modalitat de l’oferta d’esquí, tot i que el seu impacte visual va generar un gran debat a la societat. Salvem Éller ha complementat la crítica al projecte amb una recollida de signatures que ja ha acumulat gairebé unes 200 adhesions.

Els responsables de l’entitat ecologista han emès un comunicat en el qual argumenten que «des de SOS Pirineus volem denunciar que durant algunes tardes quan fosqueja apareix a la part mitjana de la muntanya de la Tosa, dins de les pistes d’esquí de Masella al municipi d’Alp, una lluminària inusual que provoca una resplendor que sobta i espanta a qui encara no ho ha vist i també als que ho patim des de fa temps. Si actualment ja és difícil veure amb nitidesa el que havia estat el magnífic cel nocturn de la Cerdanya, amb aquest atemptat s’acaba de trastocar quasi del tot». L’entitat remarca que l’impacte dels focus afecta la fauna: «No només ens molesta als humans sinó que les diferents espècies de fauna i flora veuen alterat el seu rellotge biològic. Ens preguntem si, en una situació d’emergència climàtica, amb un elevat cost de l’energia que afecta moltes llars i empreses, amb una crisi energètica global i a més accentuada pel conflicte d’Ucraïna, és lògic malbaratar aquest bé tan preuat? Creiem fermament que no és lògic ni tampoc sostenible. Si d’ençà que va començar aquesta agressió ja ens semblava molt absurd, ara encara més. És necessari poder esquiar fins i tot quan es fa fosc, si ja es pot fer en l’horari diürn normal? És fins i tot rendible? Ho dubtem... O és tan sols una estratègia de màrqueting? Si és així, llavors encara és més incomprensible».

SOS Pirineus apunta també que l’esquí nocturn a la Cerdanya pot estar vulnerant les diverses normatives urbanístiques que regulen l’activitat a la vall: «Aquesta activitat malmet un d'aquests escenaris naturals privilegiats que tant es propugnen conservar en totes les legislacions i plans urbanístics com els PDU i que han estat elaborats pels diferents departaments de Territori i Sostenibilitat. Tanmateix, es vulnera la normativa vigent per controlar la contaminació lumínica. Quina gran contradicció».

Davant d’aquesta situació, l’entitat ecologista reclama a les administracions que hi actuïn: «És per això que demanem a l’Ajuntament d’Alp i a la Generalitat de Catalunya que prohibeixin aquest malbaratament de l’energia que necessita tothom i és un bé escàs, i que a més afecta negativament l’entorn natural, així com els veïns i visitants de la comarca de la Cerdanya».