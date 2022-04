La plataforma Stop JJOO ha valorat molt negativament que el 24 juliol sigui el dia escollit pel Govern per fer la consulta sobre la candidatura pels Jocs Olímpics d'Hivern al 2030. El portaveu de la plataforma, Bernat Lavaquiol, ha lamentat que es vulgui fer la consulta "al mig de les vacances, quan el Pirineu estarà buit dels seus habitants que són els quins hem de decidir sobre el projecte". Així mateix, també ha criticat que no es voti amb igualtat de condicions al conjunt de les comarques implicades pel projecte, ja que el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès, se sotmetran a una altra pregunta. La plataforma també critica el fet que es convoqui la consulta sense haver presentat el projecte i que no es pugui votar de forma telemàtica.

Lavaquiol ha valorat positivament la feina feta per la plataforma per "aconseguir" que la pregunta de la consulta a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran fos "clara i concisa", ja que ha dit que el Govern no ho volia. A la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell i la Cerdanya es preguntarà si el Govern ha de presentar candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern 2030 amb una opció de respostes binària (sí o no). Això no obstant, la plataforma ha criticat que la pregunta que es plantejarà als veïns del Berguedà, el Solsonès, i el Ripollès, sigui la de si es volen involucrar o no al projecte olímpic.

Lavaquiol ha estat especialment crític amb la data de la consulta, el 24 de juliol, ja que considera que es un dia enmig de les vacances d'estiu i hi haurà molta gent del Pirineu fora, amb l'agreujant que la votació no es pot fer de forma telemàtica. Així mateix, també ha insistit que no es pot convocar la consulta sense haver presentat abans el projecte olímpic.