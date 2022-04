El president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, creu que la consulta sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern «ja arriba tard». Chia destaca que, tot i que encara no s’ha fet la consulta i no s’ha informat del projecte a la població, tot està molt avançat. «Ja que està tot tant concretat, em pregunto si realment caldria fer ara aquesta consulta», diu Chia que afegeix que «si realment els dirigents polítics del territori creiem que això és beneficiós, doncs hem de tirar endavant». El cerdà es mostra escèptic sobre la necessitat de la consulta d’un Jocs que poden ser «els principals motors del Pirineu» i considera que el pressupost que es destinarà al procés de votació, 1.100.000 euros, es podria dedicar a altres necessitats.

Chia també critica la gestió del Govern català sobretot pel fet que no s’hagi donat informació a les persones i també per les anades i vingudes respecte a la consulta. «Les indecisions del Govern han fet que creixi el posicionament contrari als Jocs», assegura el president del Consell Comarcal de la Cerdanya.

Per la seva banda, el president del Consell de l’Alt Urgell, Martí Riera, es mostra satisfet amb la celebració de la consulta ja que «és el que volia el territori». Sobre la consulta paral·lela a Solsonès, Berguedà i Ripollès, Riera troba bé que es faci d’aquesta manera. «Està clar que aquestes comarques d’alguna manera estan implicades, però si als llocs on hi ha d’haver actuacions directes no tenen una veu pròpia per pronunciar-se, penso que la resposta de la consulta quedaria desvirtuada».

Pel que fa a la celebració dels Jocs, Riera creu que són una oportunitat pel territori però apunta que no es poden basar el gruix de les inversions que necessita l’Alt Pirineu amb la celebració dels Jocs. «Desgraciadament tenim tal dèficit d’inversió que el que vingui serà benvingut, però tampoc podem basar la recuperació d’aquest dèficit històric amb els Jocs Olímpics. Hi ha d’haver un futur al territori amb Jocs o sense», destaca el president comarcal de l’Alt Urgell.