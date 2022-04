La casa del fill de l’alcalde de Bellver es va iniciar el 2019

La plataforma SOS Pirineus afirma que la construcció que l’alcalde de Bellver de Cerdanya, Xavier Porta i el seu fill, el regidor Joan Porta, han alçat en uns terrenys protegits entorn de Talltendre i Ordèn es va començar a edificar de forma irregular. Els ecologistes aporten fotografies que mostren actuacions a la zona abans d’iniciar els tràmits per a la seva inclusió al catàleg local de masies. Per la seva part, el tècnic d’Urbanisme de Bellver, Francesc Mas, nega que s’estigui construint una casa, «es tracta d’una coberta agrícola que compleix els requisits legals» (vegeu desglossat).

La plataforma rebutja aquest argument per l’aspecte i les dimensions de la construcció, que asseguren que voreja els dos-cents metres quadrats. Per aquest motiu, avui tenen previst reunir-se amb el Síndic de Greuges per denunciar el cas. Una de les informacions que posaran sobre la taula són imatges extretes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que posen de manifest que les intervencions sobre el terreny van començar el 2019, just un any abans que comencessin els tràmits per incloure les runes mineres sobre les quals s’ha erigit el nou habitatge al catàleg local de masies.

Tal com es pot observar en les fotografies de l’Institut Cartogràfic i Geològic, l’any 2019 la zona ja mostra canvis significatius. Un fet que la plataforma posa en relleu tenint en compte que no va ser fins a l’estiu de l’any 2020 que el ple municipal de l’Ajuntament de Bellver va aprovar l’adhesió d’aquests terrenys protegits al catàleg local de masies. En aquest sentit, els ecologistes consideren que els promotors d’aquest habitatge van voler guanyar temps i començar l’edificació d’una casa que, a més a més, des del seu punt de vista, tampoc compleix els criteris per ser catalogada com a masia.

La plataforma sosté que, en el seu origen, les runes sobre les quals s’ha construït l’habitatge formaven part d’una barraca d’eines de les mines de manganès de la zona. En aquest sentit, defensen que no es tracta de les runes de cap masia antigament habitada i, per tant, la construcció no hauria de ser inclosa a l’esmentat catàleg. Com a proves, la plataforma presentarà imatges davant del Síndic de Greuges que mostren que les runes sobre les quals s’ha erigit la casa no excedien d’una planta de 18 metres quadrats, una dimensió que consideren insuficient per ser considerada com a masia.