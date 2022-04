Esquerra Republicana de Catalunya celebra que la consulta sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030 a Catalunya doni protagonisme a l'Alt Pirineu i l'Aran. El Govern va anunciar aquest dilluns que farà el 24 de juliol dues consultes amb preguntes diferents sobre els Jocs Olímpics. A l'Alt Pirineu i Aran es preguntarà si el Govern de la Generalitat ha de presentar candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern amb una opció de respostes binària (sí o no). El mateix dia també es consultarà les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès amb una altra pregunta: "La seva comarca s'ha d'involucrar en el projecte de Jocs d'hivern?".

En el marc de la sessió de control al Parlament d'aquest dimecres, la portaveu parlamentària i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha destacat que, com a formació política, celebren "haver pogut conjugar dos principis importants: la participació de tothom qui ha mostrat la voluntat de voler participar, però també el protagonisme i la veu de la decisió definitiva de la ciutadania de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran".

La consulta posa el focus a les comarques amb més impacte territorial, que són les de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran. “Sense aquestes comarques no hi ha candidatura”, ha afirmat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. En aquest sentit, ha insistit en la necessitat de validar la proposta amb les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran, "però també amb altres comarques del Pirineu que en un segon nivell estan òbviament implicades i volen saber fins a quin punt volen tenir aquesta implicació".

Si la proposta rep l'aval de la ciutadania, Vilagrà ha defensat que amb els Jocs es pretén “explicar la nostra muntanya al món”. I ha afegit que l'objectiu seria "millorar les infraestructures que tenim en aquests moments i no plantejar-ne de noves que no tenen sentit a Catalunya".

Finalment, la consellera Vilagrà ha anunciat davant del ple que ja estan publicats tots els informes de forma completa i en obert, per tant, "tothom hi pot accedir per consultar la documentació elaborada fins ara en relació amb la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030".