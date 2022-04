La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha anunciat que ja s'ha fet pública tota la documentació relacionada amb la candidatura als Jocs d'Hivern als Pirineus. Les darreres setmanes la CUP i els comuns han exigit a l'executiu que pengés tots els informes sobre l'impacte que els JJOO tindrien al país i n'han criticat la "falta de transparència". "Ja estan penjats tots els informes complets, amb temps i forma i tal i com tocava", ha dit Vilagrà durant la sessió de control al Govern. En una de les preguntes el diputat dels comuns Lucas Ferro s'ha queixat que l'executiu "amaga el pressupost i l'impacte ambiental" dels Jocs.

Durant la seva intervenció la consellera de la Presidència també ha remarcat que si s'acaben celebrant els Jocs es millorarà les infraestructures ja existents, i no en plantegen de noves que "no tenen sentit a Catalunya". També ha insistit que s'aprofitarà les places hoteleres que existeixen i que, per tant, no hi hauria "elements especulatius".

Segons la consellera, es vol "explicar el Pirineu al món". "Farem també unes olimpíades culturals, posant al món la nostra muntanya", ha subratllat, per afegir després que els Jocs seran "un aparador immillorable".