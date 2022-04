La secció local d’Esquerra Republicana de Puigcerdà qüestiona que la creació del nou parc fluvial del riu Querol, entorn la colònia Simon de Puigcerdà, sigui un dels assumptes prioritaris per al municipi. Recentment, l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, va explicar la seva intenció d’enllestir els tràmits d’un projecte que el mateix consistori va impulsar l’any 2014 i que està pendent d’obtenir el vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua.

En un comunicat, la formació republicana assenyala que el barri de la colònia Simon, del Pont de Sant Martí, entre altres, «aboquen les seves aigües brutes directament sobre el riu». En aquest sentit, el partit proposa donar prioritat «a la creació d’una xarxa de clavegueram en aquests barris, abans que l’enjardinament que està previst».

Per tirar endavant el projecte d’establir un parc fluvial a la ribera de Querol, l’Ajuntament té previst destinar una inversió de 270.000 euros. La partida pressupostària per fer aquest parc ja està reservada en la previsió econòmica de l’Ajuntament per a aquest any 2022. En el projecte, està previst que el parc ocupi un tram de dos quilòmetres a la ribera esquerra del riu i que tingui una superfície d’uns 1.300 metres quadrats.

El projecte arrossega un retard, ja que l’equip de govern municipal el va començar a plantejar l’any 2014. Més endavant, el va recuperar amb l’objectiu d’iniciar-ne les obres i obrir el concurs públic d’execució, però novament va quedar en espera de permisos definitius de l’Agència Catalana de l’Aigua, que ha de validar la proposta.