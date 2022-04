El projecte global de reforma i ampliació de l’escola Jaume I de Llívia encara la recta final. L’Ajuntament preveu enllestir les obres a l’edifici antic a finals d’abril. Els treballs, que han permès crear dues aules d’infantil, una sala de mestres, la cuina i el menjador, donen continuïtat a la construcció d’un edifici de nova planta adjacent, estrenat el gener de l’any passat amb l’objectiu de donar resposta a l’augment de demanda d’alumnes.

El regidor d’Economia i Hisenda municipal, Josep Ramon Rotllant, destaca que la segona fase del projecte, que va començar just fa un any, «ha permès rehabilitar un edifici dels anys cinquanta que presentava moltes deficiències, per la manca de menjador i aules suficients per als alumnes». Les obres que es fan a l’edifici antic, pressupostades en 480.000 euros, «aportaran nous espais i serveis als estudiants, que han crescut en els últims anys».

Feia més d’una dècada que la comunitat educativa de Llívia reclamava una nova escola quan l’Ajuntament va plantejar el projecte d’aixecar un edifici complementari a l’actual i modernitzar les instal·lacions antigues. La primera fase va consistir en la creació d’un nou edifici de dues plantes, amb aules de primària i infantil suficients per tal de poder assumir el creixement de població que augura l’Ajuntament a causa dels nous empadronaments. Amb l’entrada en funcionament del nou edifici, «els espais utilitzats des de feia dècades a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil van quedar buits», assenyala el regidor.

Amb el projecte de reforma i ampliació de l’escola pràcticament enllestit, ara el consistori estudia acollir-se a una línia de subvenció de rehabilitació d’edificis municipals del fons Next Generation, que «ens permetria substituir la coberta de l’edifici antic, on preveiem situar plaques fotovoltaiques, dur a terme treballs de millora al pati escolar, amb nous espais enjardinats i un sistema de reg artificial, i urbanitzar l’entorn de l’escola per establir una via per als vianants», detalla Rotllant.

D’altra banda, el regidor també comenta que, amb els fons Next Generation, es recuperaria part de la inversió destinada al projecte escolar, uns 2,3 milions d’euros finançats a través del Departament d’Educació, la Diputació de Barcelona i fons propis de l’Ajuntament.